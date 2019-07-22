Москва, 22 июля, 2019, 20:50 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству Дмитрия Медведева ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки нефтяных месторождений до завершения их инвентаризации. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Данное поручение глава государства дал по итогам совещания по вопросу стимулирования нефтяной отрасли. Совещание состоялось 10 июля 2019 года.

«Правительству Российской Федерации… ввести мораторий на оказание новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений в Российской Федерации до завершения инвентаризации», — сказано в поручении президента России Владимира Путина.

Поручение должно быть исполнено до 31 декабря 2019 года.