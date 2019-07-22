Уфа, 22 июля, 2019, 20:43 — ИА Регнум. В Башкирии после трёхнедельных поисков было обнаружено тело пропавшей жительницы одного из сёл Бирского района недалеко от автодороги Бирск — Уфа. Тело было закопано в землю, не исключается, что при помощи трактора, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Башкирии.

Эдварт Мунк. Убийца

Мать четверых детей пропала 3 июля, причём она собиралась на приём в уфимскую больницу, но там так и не появилась. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Установив круг подозреваемых и опросив односельчан, следователи выяснили, что женщина отправилась на остановку общественного транспорта на автодороге Бирск — Уфа, рядом с которой позднее и было найдено тело.

Следователи установили, что сожитель пропавшей работал на тракторе. В ходе допроса обвиняемый сознался в содеянном. По версии следствия, 3 июля он поссорился с потерпевшей, в ходе ссоры женщина потребовала заплатить алименты на двоих детей, а также грозила лишить родительских прав. Мужчина задушил многодетную мать, а тело закопал.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне житель Татарии единовременно выплатит исторически рекордные алименты в размере 1,5 млн рублей. В рамках исполнительного производства мужчина был ограничен в праве выезда за пределы РФ, а также в совершении регистрационных действий с автомобилем марки BMW 520i.