Лондон, 22 июля, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Руководство British Airlines «очень разочаровано» решением профсоюза пилотов компании объявить забастовку в сезон отпусков, 22 июля передает агентство Associated Press.

Britishairways.com British Airlines

«Мы очень разочарованы, что профсоюз пилотов BALPA решил поставить под угрозу планы поездок на летние каникулы для тысяч наших клиентов» , — говорится в сообщении авиакомпании.

Тем не менее в руководстве British Airlines отмечают, что они «по-прежнему открыты для сотрудничества» с профсоюзом пилотов.

Читайте также: Пилоты British Airways объявили забастовку