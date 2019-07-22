Уфа, 22 июля, 2019, 20:39 — ИА Регнум. В Башкирии собирают добровольные пожертвования на сохранение двух объектов культурного наследия, расположенных в Уфе и Баймакском районе, сообщает управление по государственной охране объектов культурного наследия республики.

Pokrov-ufa.cerkov.ru Служба в церкви Покрова в Уфе

Общественным советом при ведомстве одобрен список объектов регионального культурного наследия, которые нуждаются в работах по сохранению, «для сбора благотворительных финансовых средств».

Речь идёт о двух памятниках. Это мечеть в селе в Муллакаево Баймакского района, которая построена в 70-е годы XIX века, — требуются средства на разработку научно-проектной документации. И церковь Покрова в Уфе по улице Мингажева, 4 (1817−1823 годы постройки) — средства необходимы на производственные работы.

Добровольные пожертвования должны переводиться безналичным расчетом на счёт подведомственного бюджетного учреждения «Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан». Руководитель данной организации будет нести персональную ответственность за соблюдение законодательства «относительно сбора и использования благотворительных пожертвований».