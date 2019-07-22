Челябинск, 22 июля, 2019, 20:34 — ИА Регнум. В Челябинске на прошедшей неделе спасатели извлекли из воды 14 тонувших людей, в том числе и двоих детей. Об этом на совещании в мэрии сообщил руководитель управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности города Александр Рымарев.

Спасательный круг

Всего с начала сезона были спасены 11 детей и 24 взрослых. На местах работает 41 патрульная группа. Спасатели не просто мониторят ситуацию, но и проводят с отдыхающими профилактическую работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пляжах в Челябинске были усилены меры безопасности. Этому предшествовало несколько случаев гибели людей, в том числе и детей, в воде.