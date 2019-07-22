Москва, 22 июля, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Проекты, конкурсы и образовательные программы Автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» помогают каждому найти путь к раскрытию своего таланта, считает руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Rsv.ru Елена Шмелева

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 22 июля на сайте Кремля опубликован президентский указ, согласно которому президент России Владимир Путин возглавил Наблюдательный совет автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей». Елена Шмелева вошла в состав Наблюдательного совета.

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«Решение президента России о включении меня в состав наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» — почетное и ответственное назначение. «Россия — страна возможностей» продвигает перспективные общественные и благотворительные инициативы, реализует проекты, конкурсы и образовательные программы. То есть ищет и находит пути, чтобы каждый талант нашёл свой путь к раскрытию. Для меня это самый важный аспект», — подчеркнула Елена Шмелева.

«Хочу поблагодарить президента России за оказанное высокое гражданское и профессиональное доверие. Мы решим все поставленные задачи по модернизации страны, для этого у нас достаточно людей, идей и ресурсов», — заключила руководитель фонда «Талант и успех».

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