Ростов-на-Дону, 22 июля, 2019, 19:19 — ИА Регнум. Животноводы Ростовской области пока не смогли нарастить темпы производства. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата, согласно которым отрасль по-прежнему находится в упадке, передаёт ИА REGNUM 22 июля.

Так, в период с января по июнь 2019 года в хозяйствах всех категорий произведено 132,3 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), что ниже показателя за первое полугодие 2018-го на 41,6%. Яиц получено 875,8 млн штук, то есть на 12,2% меньше. Лишь производство молока выросло на 0,4% и составило 515,4 тыс. тонн.

ИА REGNUM ранее уже сообщало, что об упадке в донском животноводстве стало известно в июне текущего года. По информации Ростовстата, в период с января по май текущего года на Дону производство продукции животноводства сократилось на 43%. Также было произведено меньше яиц, но ненамного больше молока.