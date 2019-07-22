Севастополь, 22 июля, 2019, 19:09 — ИА Регнум. 21 июля Севастопольская городская избирательная комиссия отказала в регистрации списка «Партии Дела» на выборах в Законодательное собрание города. Как сообщалось ранее, основной причиной стало нарушение, по мнению комиссии, формы подписного листа, а именно не указание в «шапке» данных первых трёх кандидатов. И именно этот пункт отказа стал предметом горячего спора, разгоревшегося между представителями «Партии Дела» и членами избиркома.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Хотя изначально комиссия сделала упор на наличие среди подписантов людей, которые считаются умершими — заместитель председателя Лидия Басова с выражением зачитала фамилии «мертвецов». На это уполномоченный представитель партии Лилия Мамашева предоставила нотариально заверенные заявления «почивших» в Управление ЗАГС города Севастополя и Управление МВД по городу Севастополю, в которых подписанты просили «опровергнуть полученную от Севастопольской городской избирательной комиссии информацию о моей смерти либо предоставить мне документы, подтверждающие мою смерть, а также дать мне объяснения относительно сложившейся ситуации и причинах её возникновения». Ответ заявители просили предоставить им лично в руки.

«Опровергнуть заявлением у нотариуса, наверное, не совсем правильно», — заявила на это Лидия Басова, не пояснив, впрочем, каким образом подписантам можно доказать избирательной комиссии факт своего существования.

Впрочем, как подтвердила Басова, для партии это основание «не является определяющим» — основная претензия комиссии касалась формы подписного листа, из-за которой все 1722 подписи были признаны недействительными.

«Обращу внимание на то, что форма подписного листа на список кандидатов утверждена приложением 4.1 федерального закона («Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» определяет форму подписного листа — прим.) и предусматривает указание фамилий, имён и отчеств первых трёх кандидатов», — заявила она.

Приложение действительно определяет форму подписного листа, подтвердила Лилия Мамашева, однако оно подразумевает, что первая тройка кандидатов указывается только при наличии так называемой общерегиональной части списка. И именно вокруг этого вопроса в севастопольском списке кандидатов развернулась вся дальнейшая дискуссия.

«Назовите, пожалуйста, конкретную норму из закона города Севастополя, где указано, что в списке есть общерегиональная часть? Конкретная норма», — обратилась к председателю Лилия Мамашева.

«Я не понимаю, какое это имеет к вам отношение!» — возмутилась Басова.

«Вы отказываете нам в регистрации при допущенном нами браке в 1,5% при возможных 10% (у «Партии Дела» по другим основаниям были признаны 26 подписей из возможного брака в 172 подписи — прим.) именно из-за того, что мы не указали первую тройку кандидатов, которая указывается в том случае, если есть общерегиональная часть. Я спрашиваю: где в законе у вас говорится, что в городском списке есть общерегиональная часть?» — снова спросила Мамашева.

«А где в федеральном законе говорится, что если список не делится на части, то первая тройка кандидатов не указывается?» — парировала зампред.

«В сноске 2 приложения 4.1, — ответила на это представитель партии. — Я вам могу её зачитать: «В случае, если в общерегиональную часть списка включены один или два кандидата, указываются фамилии, имена, отчества этих кандидатов. В случае, если отсутствует общерегиональная часть списка кандидатов, в подписном листе слова «во главе которого находятся», соответствующая строка и текст подстрочника к ней не воспроизводятся». Так вот: скажите, пожалуйста, где в севастопольском законе упоминается общерегиональная часть? Сошлитесь на конкретную норму закона!»

«Покажите статью!» — крикнули из зала.

На это Сергей Даниленко предложил перестать задавать вопросы, поскольку «спрашивать можно очень долго», и заявил, что члены комиссии могут не отвечать представителям партии, если не хотят.

«Это напоминает мне пьесу Бомарше, — пожаловался он. — Если под этой кляксой нет союза…»

«Я прошу прощения: председатель комиссии назвал федеральный закон кляксой? — не выдержал секретарь федсовета «Партии Дела» Алексей Лапушкин. — И не может назвать статью собственного регионального закона, в которой говорится об общерегиональной части?»

Далее диспут превратился в форменную перебранку: Сергей Даниленко обвинил Лапушкина в «передёргивании» и поинтересовался, в качестве кого тот присутствует на заседании комиссии. Последний продемонстрировал удостоверение уполномоченного представителя.

«Подписанное, кстати, Вами, господин Даниленко. Видимо, у Вас проблемы и с памятью», — усмехнулся Лапушкин.

«Да, старческая деменция», — заявил председатель.

На дальнейшие вопросы Сергей Даниленко отвечать отказался, пригрозив, что для наведения порядка вызовет представителей Росгвардии. Впрочем, к тому времени как правоохранители появились в здании севастопольского избиркома, заседание уже закончилось. По его завершении Алексей Лапушкин пообещал Даниленко «встретиться в суде» — представители «Партии Дела» намерены обжаловать решение комиссии.