Разборки в Севастополе: «Партия Дела» спорит с членами избиркома
Севастополь, 22 июля, 2019, 19:09 — ИА Регнум. 21 июля Севастопольская городская избирательная комиссия отказала в регистрации списка «Партии Дела» на выборах в Законодательное собрание города. Как сообщалось ранее, основной причиной стало нарушение, по мнению комиссии, формы подписного листа, а именно не указание в «шапке» данных первых трёх кандидатов. И именно этот пункт отказа стал предметом горячего спора, разгоревшегося между представителями «Партии Дела» и членами избиркома.
Хотя изначально комиссия сделала упор на наличие среди подписантов людей, которые считаются умершими — заместитель председателя Лидия Басова с выражением зачитала фамилии «мертвецов». На это уполномоченный представитель партии Лилия Мамашева предоставила нотариально заверенные заявления «почивших» в Управление ЗАГС города Севастополя и Управление МВД по городу Севастополю, в которых подписанты просили «опровергнуть полученную от Севастопольской городской избирательной комиссии информацию о моей смерти либо предоставить мне документы, подтверждающие мою смерть, а также дать мне объяснения относительно сложившейся ситуации и причинах её возникновения». Ответ заявители просили предоставить им лично в руки.
Впрочем, как подтвердила Басова, для партии это основание «не является определяющим» — основная претензия комиссии касалась формы подписного листа, из-за которой все 1722 подписи были признаны недействительными.
Приложение действительно определяет форму подписного листа, подтвердила Лилия Мамашева, однако оно подразумевает, что первая тройка кандидатов указывается только при наличии так называемой общерегиональной части списка. И именно вокруг этого вопроса в севастопольском списке кандидатов развернулась вся дальнейшая дискуссия.
«Покажите статью!» — крикнули из зала.
На это Сергей Даниленко предложил перестать задавать вопросы, поскольку «спрашивать можно очень долго», и заявил, что члены комиссии могут не отвечать представителям партии, если не хотят.
Далее диспут превратился в форменную перебранку: Сергей Даниленко обвинил Лапушкина в «передёргивании» и поинтересовался, в качестве кого тот присутствует на заседании комиссии. Последний продемонстрировал удостоверение уполномоченного представителя.
На дальнейшие вопросы Сергей Даниленко отвечать отказался, пригрозив, что для наведения порядка вызовет представителей Росгвардии. Впрочем, к тому времени как правоохранители появились в здании севастопольского избиркома, заседание уже закончилось. По его завершении Алексей Лапушкин пообещал Даниленко «встретиться в суде» — представители «Партии Дела» намерены обжаловать решение комиссии.