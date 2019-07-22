Москва, 23 июля, 2019, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 23 июля, Госдума во втором, основном, чтении обсудит законопроект, предполагающий продление «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM. Упрощенным порядком регистрации дач можно будет воспользоваться только до 1 марта 2021 года.

Дачный участок

До этого срока оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке — при наличии права на земельный участок потребуется только технический план. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно, пояснил автор законопроекта глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Поправками ко второму чтению срок «дачной амнистии» сокращен — первоначальная редакция предполагала продление упрощенного порядка оформление недвижимости до 1 марта 2022 года.

Упрощенный порядок, когда право на дачи регистрировалось только на основании документа на землю, уже прекратил действие с 1 марта 2019 года. В результате оформление прав граждан на возведенные дома стало возможным только через суд.

Кроме того, поправками срок льготного бесплатного предоставления в собственность членам садоводческих и огороднических товариществ (СНТ) земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе земель общего пользования, продлевается до 1 марта 2022 года.

Также депутаты намерены возложить на органы власти обязанность по информированию граждан об изменениях в правилах строительства домов на дачных и садовых участках.