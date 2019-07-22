Чебоксары, 22 июля, 2019, 17:36 — ИА Регнум. В столице Чувашии планируют расширить сеть платных муниципальных парковок, предлагая организовать стоянки ещё по 19 адресам. В настоящее время в городе работают четыре платные парковки, ранее предлагалось перевести на платную основу 25 территорий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Площадки, на которых предлагается организовать платные парковки

Муниципальным власти ссылаются на необходимость «разгрузки центральных улиц и удобства размещения автотранспорта», для чего планируется расширение сети муниципальных платных парковок. Предлагается организовать дополнительно более 500 парковочных мест по 19 адресам в центральной части города. В частности, планируется перевести в платный формат по три парковки по Президентскому бульвару и проспекту Ленина, по две — по улицам К. Воробьевых и К. Маркса.

Как сообщало ИА REGNUM, платные парковки в городе начали действовать с 2017 года, оператором выступает МКУ «Земельное управление» города Чебоксары. В настоящее время работают четыре парковочные зоны на 295 машино-мест: возле железнодорожного вокзала (100 мест), по улице Ленинградская до пересечения с улицы Дзержинского (144 места), проезд Деловой (26 мест) и проспект Ленина, д. 2 (25 мест). Стоимость составляет 10 рублей за первые два часа, затем — 30 рублей.

По данным мэрии, в I полугодии 2019 года услугами муниципальных платных парковок воспользовались около 109 тыс. автолюбителей, что на 22 тыс. (20%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в бюджет поступило 282 тыс. рублей.