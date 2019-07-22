Элиста, 22 июля, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Соглашение социально-экономическом сотрудничестве между компанией «Лукойл» и Республикой Калмыкия подписали глава компании Вагит Алекперов и глава Калмыкии Бату Хасиков 22 июля, сообщила пресс-служба главы Калмыкии. Как сообщается, документ «направлен на рост производственного потенциала и улучшение инвестиционного климата в регионе, развитие минерально-сырьевой базы, рациональное использование природных ресурсов, улучшение экологической обстановки».

Kalmregion.ru Калмыкия продолжит сотрудничество с компанией «ЛУКОЙЛ»

Одним из направлений совместной работы, как планируется, должна стать реализация проектов в социальной сфере. Какие именно это будут проекты — не уточняется. По заявлению Алекперова, осенью будет разработан детальный план деятельности нефтяной компании на территории республики. Хасиков, в свою очередь, пообещал максимальную открытость и всестороннюю поддержку.

Отметим, сегодня, 22 июля, с рабочей поездкой в Элисте находятся министр энергетики РФ Александр Новак, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.