Воронеж, 22 июля, 2019, 16:30 — ИА Регнум. 377 млн рублей планируется направить фермерам и сельскохозяйственным кооперативам Воронежской области в 2019 году — в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом стало известно на еженедельном оперативном совещании в правительстве Воронежской области 22 июля, его провел заместитель губернатора — первый заместитель председателя правительства Воронежской области Виталий Шабалатов, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

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Как сообщил руководитель департамента аграрной политики Воронежской области Алексей Сапронов, предоставление поддержки будет вестись по трем направлениям: гранты «Агростартап» на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, субсидии на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также создание центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. В общей сложности в этом году будет выделено 377 млн рублей — по сравнению с 2012 годом, когда программа грантовой поддержки стартовала, объем субсидий вырос в десять раз.

Сегодня в Воронежской области работает 3 тыс. 469 крестьянских хозяйств, 194 из них были зарегистрированы в 2019 году. С 2012 года число действующих КФХ выросло на 21%, в среднем в год появляется 86 новых хозяйств. Но в регионе планируют и дальше стимулировать жителей на создание собственного бизнеса. Так, 15 июля был завершен прием заявлений на предоставление грантов «Агростартап» на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. Всего подано 52 заявки, в том числе 39 от зарегистрированных КФХ и 13 от граждан, которые пока не оформили КФХ. В настоящее время ведется проверка документов на соответствие целям и условиям предоставления грантов. До 1 августа планируется провести конкурсный отбор претендентов. В числе основных направлений, по которым планируют работать новички, — овощеводство, молочное и мясное скотоводство, а также производство плодов и ягод. Четыре проекта предусматривают развитие органического производства ягодной продукции на территории Лискинского района.

Одним из направлений расходования гранта «Агростартап» является внесение части средств в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является получатель гранта. Такие проекты планируют реализовать семь заявителей. Всего в Воронежской области действуют 68 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, девять из которых созданы в текущем году, а три находятся в стадии переоформления. В этом году принять участие в проекте намерены не менее трех сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

На совещании обсуждался вопрос развития сельской кооперации. Алексей Сапронов пояснил, что все установленные целевые показатели по поддержке сельхозкооперативов, в том числе и в рамках нацпроекта, достигаются. Виталий Шабалатов отметил, что развитие потребкооперации исторически свойственно для России, поэтому необходимо внимательнее изучить этот вопрос.