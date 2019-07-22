В России никто не говорит об объединении с Белоруссией – Матвиенко
Минск, 22 июля, 2019, 15:49 — ИА Регнум. Проект Союзного государства Белоруссии и России выгоден и нужен народам двух стран. Об этом в интервью белорусскому государственному телеканалу «ОНТ» заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, комментируя «пересмотр процесса интеграции».
«Неразрешимых проблем между Россией и Белоруссией не существует, они всегда находят решение», — сказала Матвиенко.
Матвиенко также отметила: «Мне кажется, мы мало говорим нашим гражданам — России и Белоруссии, — о том, что это не только экономическая интеграция». По её мнению, важно учитывать, в первую очередь, социальные гарантии, свободу передвижения и более широкие возможности для бизнеса.
«Вот в этом самая большая ценность — что люди получают большую степень свободы. Нам не в чем конкурировать, — отметила спикер верхней палаты российского парламента. — Вместе мы будем сильнее, врозь мы будем слабее».
Напомним, согласно договору о создании Союзного государства Белоруссии и России (подписан в 1999 году), должна быть введена единая валюта интеграционного образования. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что создание Союзного государства России и Белоруссии не предусматривает создание единого государства.
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