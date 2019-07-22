Киев, 22 июля, 2019, 15:46 — ИА Регнум. На Украине обсуждают итоги парламентских выборов в западной части страны, в частности во Львовской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Напомним, что Львов и область стали единственным регионом Украины, где на президентских выборах Петр Порошенко победил Владимира Зеленского, при этом набрав во втором туре порядка 70% голосов.

«Львов — самый украиноязычный город мира, и Львов очень переживает. Мы хотим, чтобы Украина двигалась четко курсом Европа — ЕС — НАТО, и, наверное, от Зеленского люди не получали четких месседжей. А Порошенко это говорил твердо. Каждый день, системно», — пояснял тогда причины такого результата мэр Львова Андрей Садовый.

Эксперты говорили, что, по сути, Львов становится базовым регионом для Порошенко, на который экс-президент будет опираться в первую очередь в рамках парламентской избирательной кампании.

Однако в итоге получается, что от Порошенко отвернулся и Львов.

Согласно предварительным данным ЦИК Украины, победу на выборах в Раду во Львовской области одержала партия «Голос» Святослава Вакарчука, набрав 23,64% голосов, на втором месте «Слуга народа» Зеленского — 21,17% и лишь третья строчка досталась партии Порошенко «Европейская солидарность» — 20,69%. Остальные политические силы существенно отстали от первой тройки. Обращает на себя внимание очень низкая, как для Галичины, поддержка националистов из «Свободы» — всего 5,28%.

Не лучше обстоит дело и в мажоритарной части — из 12 избирательных округов представители «Европейской солидарности» побеждают только на двух.

ИА REGNUM напоминает, что Львовская область, как и вся Украина, на парламентских выборах 21 июля показала антирекорд по явке. Регион, который традиционно по активности занимает первое место, на этот раз даже не вошел в первую тройку, уступив областям из центральной Украины.