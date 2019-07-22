Москва, 22 июля, 2019, 15:40 — ИА Регнум. «Тучные годы» сформировали у людей привычку к кредитам, а нынешний кризис загнал практически в долговую яму, банкирам пора подсчитывать варианты кредитной амнистии, считает депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Я не раз говорил, что мы вынуждены будем прийти к кредитной амнистии… Лучше принять меры заранее: пожертвовать излишним, чтобы сохранить необходимое. На месте банкиров я бы уже просчитывал варианта амнистии», — написал Тумусов в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр указал, что «взрыв» возможен через три года.