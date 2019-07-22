Калуга, 22 июля, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Изделия из драгоценных металлов были украдены в одном из калужских храмов, сообщили 22 июля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Visit-kaluga.ru Калужский храм

Полицейские предполагают, что драгоценности были вынесены через разбитое окно. Следственно-оперативная группа проводит мероприятия, направленные на розыск злоумышленников.

Как сообщало ИА REGNUM, калужские полицейские менее чем за трое суток задержали подозреваемого в краже антикварных икон XIX века. Их похитили из монастырского храма вместе с ящиком для пожертвований. Полицейские установили места сбыта икон — московские магазины, торгующие антиквариатом. Ранее из старообрядческой церкви Покрова Пресвятой Богородицы было похищено восемь икон, золотые и серебряные украшения.