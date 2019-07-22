Москва, 22 июля, 2019, 16:21 — ИА Регнум. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии России. Встреча состоится в 14:00 в ЦИК России.

Ранее Памфилова заявила, что подписи в поддержку тех кандидатов, кто уже зарегистрирован как кандидат в депутаты Мосгордумы VII cозыва, перепроверяться не будут. Она мотивировала свое решение тем, что законом данные действия не предусмотрены.

Напомним, восемь из 57 получивших отказ в регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого cозыва подали заявления на апелляцию данных решений. В настоящий момент на выборы в Московскую городскую думу официально зарегистрировано 233 кандидата.