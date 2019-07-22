Москва, 22 июля, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на ограничение злоупотреблений со стороны микрофинансовых организаций, депутаты Госдумы рассмотрят во втором, решающем чтении на пленарном заседании 23 июля. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

«Будет принят во втором чтении очень важный законопроект, подготовленный на межфракционной основе группой авторов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, касающийся деятельности микрофинансовых организаций и исключения злоупотреблений. В частности, им будет запрещено брать заём под залог квартиры — избиратели жаловались, что появилась такая мошенническая схема, которая позволяет изымать квартиры. Вот она будет запрещена», — отметил Исаев.

Кроме того, законопроект также вводит дополнительные ограничения и требования для организаций, которые хотят заниматься микрофинансированием. В частности, если закон будет принят, то их уставной капитал должен составлять не менее 3 млн рублей, что в два раза выше, чем сегодня.

Читайте также: Орешкин предупредил о болезненных последствиях закредитованности граждан