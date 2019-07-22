Севастополь, 22 июля, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Подпорные стены, разрушенные в результате непогоды в Севастополе, должны быть восстановлены в кратчайшие сроки. Об этом 22 июля на аппаратном совещании заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, сообщала пресс-служба правительства города. Как отмечалось на совещании, из пяти подпорных стен проведен ремонт двух, еще две — в стадии ремонта.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Это неправильно, когда в центре города стоят полуразрушенные объекты, огороженные сигнальной лентой. Необходимо подумать, может, на эти цели задействовать возможности резервного фонда. Кроме того, есть определенные возможности по соглашению с Москвой. В ближайшее время я буду встречаться с Сергеем Семеновичем Собяниным, поэтому необходимо комплексно посмотреть те объекты, ремонт которых нельзя отложить на год. Надо предложить, чтобы в рамках своих инициатив на них обратили особое внимание», — сказал Михаил Развожаев.

Отметим, в начале июня из-за сильных ливней в Севастополе произошло обрушение трех подпорных стен. Тогда же местные СМИ сообщали, что на месте обрушения нет никаких признаков ведения ремонтных работ.