Москва, 22 июля, 2019, 13:16 — ИА Регнум. В понедельник, 22 июля, рубль ощущает поддержку со стороны нескольких факторов. Нефтяные котировки растут, теcтируя уровень $64 за баррель Brent на фоне напряжённости в Персидском заливе и снижения числа буровых установок в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Дмитрий Будаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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Кроме того, отмечает эксперт, продолжается налоговый период с продажей валюты экспортёрами. Агентство S&P подтвердило рейтинг России на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом, отметив низкий уровень госдолга и консервативную политику ЦБ.

«Учитывая фактор привязки к сырьевому рынку и способности экономики противостоять внешним неблагоприятным ситуациям, российский рубль продолжает своё укрепление с попыткой закрепиться ниже 63 рублей за доллар», — говорит эксперт.

В то же время движение курса рубля ограничено в преддверии предстоящих на начавшейся неделе событий: заседаний ЦБ России с вероятным снижением ключевой ставки и Европейского центрального банка. Кроме того, произошедшее в течение июля ослабление доллара до 62,56 рубль/доллар подошло к важному техническому уровню, ниже которого паре доллар/рубль идти тяжело.

«Поэтому наиболее вероятный диапазон на 22 июля достаточно узок — 62,6 — 63,1 рубля за доллар», — отмечает аналитик.