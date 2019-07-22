Ростов-на-Дону, 22 июля, 2019, 13:16 — ИА Регнум. Хлеборобы Ростовской области собрали более 9,5 млн тонн ранних зерновых. Но уборочная страда на донских полях ещё продолжается. В ближайшее время завершат сбор хлеба аграрии десяти районов. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле при восходе солнца. 1889

«Сейчас на полях области самая ответственная пора — завершение уборки. В понедельник селяне перешагнут новый рубеж — 9,5 млн тонн ранних зерновых», — сообщил губернатор.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году донские труженики села намолотили 10,1 млн тонн зерна, в 2017 году установили рекорд, собрав более 13 млн тонн ранних зерновых культур, в 2018 году пришли к результату в 10 млн 115 тыс. тонн зерна.

Тем временем в соседнем Краснодарском крае уборочная страда завершилась. Кубань не только первой в стране завершила сбор хлеба, но и собрала рекордный урожай — свыше 11,1 млн тонн зерна, что на 700 тыс. тонн больше, чем в 2018 году.