Москва, 22 июля, 2019, 13:09 — ИА Регнум. В возрасте 59 лет ушел из жизни актер Денис Кмит, известный по роли Павла в комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82». Об этом на своей странице в Facebook написал продюсер Вячеслав Шмыров.

Kino-teatr.ru Денис Кмит

«Умер актер Денис Кмит, — написал Шмыров. — Три с лишним десятилетия после травмы позвоночника он был прикован к инвалидному креслу».

Денис Кмит получил серьезную травму позвоночника во время службы в армии, куда он ушел сразу после съемок в фильме «Спортлото-82». После травмы Кмит занимался изобразительным искусством, писал стихи.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в возрасте 59 лет скончался актер Александр Кузнецов, несколько лет боровшийся с тяжелым заболеванием. Актер был наиболее известен по своей роли в фильме «Джек Восьмеркин —американец».

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