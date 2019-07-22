Обнинск, Калужская область, 22 июля, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Город Обнинск (Калужская область) первым в России предложил правительству РФ долгосрочный план развития города. В его разработке принимали участие представители бизнеса, науки, производства и культуры. Об этом заявил на стратегической сессии «Развитие города Обнинска» первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admobninsk.ru На стратегической сессии «Развитие города Обнинска»

В ходе сессии участники встречи рассмотрели планы комплексного развития территории, которые власти города намерены сочетать с национальными проектами. Среди первоочередных задач, стоящих перед властями города, — повышение качества медицинских услуг клинической больницей №8 ФМБА России, обеспечение односменной учёбой в школах и местами в детсадах для детей до трёх лет. На сессии также поднимались вопросы, связанные с модернизацией сферы ЖКХ, проблемами утилизации твердых коммунальных отходов и совершенствованием работы городского транспорта.

В работе стратегической сессии в Обнинске приняли участие представители областного правительства, Госдумы, муниципалитетов. Мероприятие началось с осмотра новой школы № 17. Здание рассчитано на приём тысячи учащихся, оснащено современным оборудованием и включает учебные классы, столовую, три спортивных зала.