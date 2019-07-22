Екатеринбург, 22 июля, 2019, 13:00 — ИА Регнум. В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Алексей Саврасов. Гроза. 1856

23 июля в регионе ожидают сильные ливни и грозы. Также возможен ветер, порывы которого будут достигать 27 метров в секунду.

В МЧС просят свердловчан не пренебрегать рекомендациями, которые на такие случаи дают спасатели. «Берегите себя и своих близких», — призывают в МЧС.