Киев, 22 июля, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Судя по результатам выборов, Западная Украина «задолбалась тянуть всю страну в Европу и ушла туда сама, пешком», — заявил украинский эксперт Сергей Фурса, комментируя итоги досрочных выборов, состоявшихся на Украине 21 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина идет в Европу

По мнению эксперта, в целом итоговые результаты оказались почти по социологии, поэтому нечему удивляться.

«И теперь будем посмотреть, какой путь выберет президент. Первый шаг — правительство. Если будет правительство технократов, то будет шаг в верном направлении. И да, хотелось бы именно правительство технократов, а не технократа во главе людей «от Коломойского и ко». И очень любопытно, кому в итоге будут служить 200 случайно собранных людей, прошедших в парламент под зонтиком бренда («Слуга народа» — ред.)», — комментирует Фурса.

ИА REGNUM отмечает, что, действительно, на выборах 21 июля Западная Украина продемонстрировала рекордно низкую для региона явку, уступив по активности нескольким областям центральной Украины.

Традиционно первая по явке Львовская область на этот раз даже не вошла в тройку лидеров с результатом 53,42%, а Ивано-Франковская область вообще дала провальную явку на уровне 48,04%. Эксперты подсчитали, что в день выборов по состоянию на 16:00 на Западной Украине проголосовало примерно на 12% меньше, чем на прошлых парламентских выборах, а на востоке страны, наоборот, на 6% больше.