Киев, 22 июля, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Украина в настоящий момент максимально загрузила мощности по импорту газа, что является для страны «знаковым событием».

Gov.ua Украинский газ

Об этом сообщил директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, передает корреспондент ИА REGNUM.

По данным чиновника, импорт газа достиг 66,3 млн куб. м, что соответствует 100% технических мощностей украинской ГТС.

«Этот день настал! Знаковое событие», — радуется Макогон.

Также он заявил, что 1 января 2020 года завершится действующий сейчас между Украиной и Россией транзитный контракт, в результате чего Киев начнёт работать по европейским правилам на всех газоизмерительных станциях на границе, что, по его словам, приведет к резкому увеличению возможностей импорта.

«Если бы сейчас у нас работали европейские правила, то мы могли бы сейчас импортировать 366 млн кубометров, 66 — физически и ещё 300 — виртуально путём замещения транзитных объемов», — отметил директор компании «Оператор ГТС Украины».

ИА REGNUM напоминает, что Украина намерена к началу следующего осенне-зимнего сезона закачать в свои ГТС не менее 20 млрд кубометров газа, хотя все последние годы накапливала в районе 16−17 млрд кубометров. По словам руководителей «Нафтогаза», при объеме в 20 млрд кубов Украина сможет прожить следующую зиму без проблем вне зависимости от ситуации с транзитом российского газа.

По последним данным, запасы газа в ПХГ Украины уже превысили 15 млрд кубометров топлива. Кроме того, отмечают в украинской госкомпании, транзит российского газа остается на высоком уровне в 303,8 млн куб. м в сутки, что связано с остановкой на ремонт двух ниток «Северного потока», после чего объемы транзита через Украину выросли на 25%.