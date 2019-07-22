Лондон, 22 июля, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Дункан подал в отставку, об этом 22 июля сообщает Reuters.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шахматы

Агентство отмечает, что в ближайшее время ожидается отставка и других высокопоставленных политиков Соединенного Королевства, в том числе занимающих министерские должности.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдет в отставку 24 июля 2019 года. Правительство возглавит новый лидер Консервативной партии, которым с высокой долей вероятности станет Борис Джонсон.