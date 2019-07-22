Сеул, 22 июля, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Южнокорейская машиностроительная компания Hyundai Motor выпустила новый гибрид Sonata с солнечной панелью на крыше. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Sonata Hybrid

Как сообщили представители компании, используя солнечную энергию автомобиль сможет проехать около 1300 км в год, находясь на «зарядке» 6 часов в день.

Известно, что гибрид оснащен новой технологией Active Shift Control (ASC) или системой контроля переключения передач, системой удержания в пределах полосы, системой помощи движению в полосе, системой контроля усталости водителя, системой автоматического переключения света.

Под капотом Sonata Hybrid скрывается мотор Smartstream G2.5 GDI (194 л. с., 19,2 кг•м).

Известно, что в Южной Корее данный автомобиль будет продаваться в нескольких комплектациях: Smart — 27,54 млн вон (~$23 400), Premium — 29,61 млн вон (~$25 150), Premium Family — 31,3 млн вон (~$26 600), Premium Millennial — 33,3 млн вон (~$28 300), Inspiration — 35,99 млн (~$30 600).