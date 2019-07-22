Абакан, 22 июля, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Заместителем министра здравоохранения Хакасии назначена Елена Андрейчикова. Об этом ИА REGNUM 22 июля сообщили в правительстве республики.

R-19.ru Елена Андрейчикова

На новом посту Андрейчикова будет курировать вопросы организации медицинской помощи взрослому населению и развития здравоохранения.

По данным республиканского правительства, Елена Андрейчикова окончила Красноярский государственный мединститут в 1995 году (специальность — «лечебное дело»). С 1987 года была заведующей ФАПа в Бейском районе Хакасии. С 1989 года работала медсестрой в красноярской больнице. В 1995 году стала врачом-интерном Абаканского поликлинического отделения. После этого работала терапевтом в Абаканской поликлинике №1. С 2001 года являлась аллергологом-иммунологом в Хакасской республиканской больнице имени Г. Я. Ремишевской. С 2011 года руководила вторым терапевтическим отделением в этом медучреждении. Кандидат медицинских наук, заслуженный врач Хакасии.

Напомним, помимо Андрейчиковой, согласно информации с сайта республиканского минздрава, у министра здравоохранения региона Владимира Костюша есть четыре заместителя. Первый замминистра — Александр Стреленко, заместители — Ольга Максимова,Виктор Юрченко,Елена Быкова.