Ярославль, 22 июля, 2019, 12:10 — ИА Регнум. В Ярославской области общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2019 года в хозяйствах всех категорий уменьшилась по сравнению с 2018 годом на 11,1 тысячи гектаров. Об этом сообщает Ярославльстат.

Yarregion.ru Посевная в Ярославской области

Всего в регионе засеяно 292,3 тысячи гектаров. По сравнению с прошлым годом посевные площади уменьшились на 3,7%. Меньше посеяли зерновых и зернобобовых культур, картофеля. А вот посевы овощей, напротив, увеличились на 22,5%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в прошлые годы губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов ставил задачу роста введения в оборот земель сельскохозяйственного назначения. В июле правительство региона отчиталось об увеличении в два раза посевов масличных культур — рапса, сурепицы и горчицы. Правда доля в общих посевах их ничтожна мала — менее 0,3%.

Зато по-прежнему хорошо чувствует себя животноводство. В первом полугодии 2019 года выросло производство яиц (на 11,1%), скота и птицы на убой (на 1,5%).