Аппаратный вес Орешкина мал, а Набиуллиной – абсолютен – мнение
Москва, 22 июля, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Если министр экономического развития РФ Максим Орешкин говорит о том, что у него нет противоречий с Банком России, это свидетельствует о том, что он отказался от выполнения неотъемлемых обязанностей своего ведомства, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Орешкина о том, что у минэкономразвития нет никакого противостояния и конфликтов с Банком России.
Делягин подчеркнул, что расхождения между Банком России и Минэкономразвития обусловлены институционально, заложены в законы и являются одним из движущих противоречий российского государства, так как Минэконоразвития обязано обеспечивать рост экономики, а для этого нужно смягчение финансовой политики, а Банк России, если исходить из его функций, должен предельно ужесточать финансовую политику. Более того, экономист предположил, что если у Орешкина нет никаких конфликтов с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной, то это значит, что Орешкин отказался от выполнения неотъемлемых функций своего министерства.
Напомним, что в интервью «Эху Москвы» Максим Орешкин заявил, что у его ведомства нет противостояния с Банком России, что «мы с Центральным банком не ругаемся» и что «всех тех, кто пытается нас поссорить с Центральным банком, я вынужден разочаровать». В то же время Орешкин признал, что участвует в публичной дискуссии с Банком России.