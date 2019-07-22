Тюмень, 22 июля, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Из бюджета Тюменской области дополнительно к плановым направлены десятки миллионов рублей на ремонт муниципальных дорог. Соответствующее распоряжение подписал на заседании президиума регионального правительства 22 июля 2019 года губернатор Тюменской области Александр Моор.

Васильковский. Бездорожье . Ок. 1900

Городу Ишиму выделены средства на ремонт подъездных дорог к садоводческим обществам «Бытовик», «Ишимсельмаш-2», «Швейник».

Более 20 млн рублей получит Тюмень для подготовки проектной документации, выполнения инженерных изысканий и проведения государственной экспертизы на строительство дорог в жилом районе «Березняковский».

За счёт средств областного бюджета в деревне Курмановка Сорокинского района проведут ремонт улицы Центральная, в том числе и ремонт моста через реку Лазариха. Планируется заменить ограждения и отдельные элементы опор, укрепить откосы, восстановить связи пролетных строений.