Аддис-Абеба, 22 июля, 2019, 12:14 — ИА Регнум. В результате столкновения служб безопасности Эфиопии и активистов за создание нового автономного региона этноса сидамо погибли по меньшей мере 17 человек, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление местных властей и врачей.

Иван Шилов ИА REGNUM Эфиопия

В субботу, 20 июля, местная администрация сообщила о том, что в пригороде Хавассы Вотера Расса погибли 13 человек. Представители больницы, однако, сообщили в пятницу, 19 июля, что четверо человек погибли от огнестрельных ранений в самой Хавассе.

Губернатор области Малга Шубале Бота заявил, что в четверг, 18 июля, солдаты прибыли в Хавассу на подавление восстания.

«Когда они увидели скопление людей около дорог, они посчитали, что они представляют угрозу безопасности, так и произошли убийства», — сообщил Шубале Reuters по телефону.

Житель области Малга сообщил о том, что после стрельбы видел 14 тел.

«Мой дом расположен около поля, где произошло скопление людей», — сказал свидетель.

«Люди рассказали мне, что военные приехали в город и открыли беспорядочную стрельбу по людям, которые собрались обсудить референдум», — рассказал он, добавив, что после стрельбы пришел на место демонстрации и увидел тела.

Как сообщало ИА REGNUM, Хавасса является столицей многоэтнического южного региона Эфиопии, но составляющий большинство этнос сидамо требует, чтобы город стал столицей их нового регионального образования.