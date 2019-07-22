Москва, 22 июля, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Законопроект об отчетности госкорпораций внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Предусматривается введение «справедливой и обоснованной нормы» по введению отчетности государственных корпораций и отдельных государственных компаний перед Госдумой и Совфедом, а также возможности приглашения на заседание соответствующей палаты Федерального собрания руководителя государственной корпорации.

Речь идет об отчетах перед парламентом Агентства по страхованию вкладов (АСВ), Банка развития (Внешэкономбанка), Ростехнологии, Росатома, Росавтодора и Роскосмоса.

Действующий порядок, устанавливающий обязанность государственных корпораций по предоставлению отчетности в правительство РФ, является недостаточным и не обеспечивает максимально возможную эффективность их деятельности, уверены депутаты.

Авторы инициативы также отметили, что Счетной палатой РФ в ходе проверок было выявлено неэффективное расходование 607 млрд рублей, выделенных из бюджета с 2012 по 2014 год на поддержку государственных корпораций.