Дзержинский район, Калужская область, 22 июля, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Всего один контейнер для сбора коммунальных отходов установлен на территории деревни Лужное Дзержинского района Калужской области, где проживают более 150 человек. Из-за отсутствия контейнеров селянам приходилось вывозить мусор в соседние населенные пункты. Об этом 22 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора района Евгений Щепилин.

Скриншот социальной сети «ВКонтакте» В деревне установили один контейнер для сбора коммунальных отходов

Несмотря на отсутствие в деревне мусорных контейнеров, местным жителям ежемесячно незаконно начислялась плата за вывоз твердых коммунальных отходов. Прокуратура потребовала устранить нарушений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и внесла представление госпредприятию «Калужский региональный экологический оператор» с требованием о перерасчете оплаты за мусор. От главы районной администрации потребовали оборудовать контейнерные площадки в деревне Лужное и ликвидировать несанкционированные свалки в деревне Галкино и других населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в калужских лесах планируется установить камеры видеонаблюдения и фотоловушки, которые будут использованы для выявления несанкционированного сброса отходов населением.