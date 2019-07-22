Анкара, 22 июля, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Посол Турецкой Республики в Великобритании Умит Ялчын заявил, что выход Великобритании из ЕС (Brexit) осложнит условия въезда в страну турецких граждан для работы и проживания, предоставляемые им в соответствии с Анкарским соглашением 1963 года об ассоциации с Европейским экономическим союзом. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Умит Ялчын отметил: «Несколько наших граждан, въехавших в Великобританию на прежних условиях, объединились и подали в суд на их МВД. Они обратились к законному пути защиты своих прав, конечно, мы их поддержали. Мы постоянно во время встреч на уровне глав МИД и МВД наших стран пытаемся объяснить нашим британским коллегам, что наши граждане стали жертвой непредвиденного изменения условий въезда и пребывания в стране». Дипломат добавил, что вопросы условий въезда турецких граждан в Великобританию после Brexita прорабатываются, в том числе, в ходе переписки между главами МВД двух стран. По его словам, этот вопрос обсуждается на встречах на уровне замминистра внутренних дел и заседаниях технических комитетов.