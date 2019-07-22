Анкара, 22 июля, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган по случаю годовщины высадки турецких войск на Кипре в 1974 году заявил: «Турки-киприоты — неотъемлемая часть турецкой нации. Рано или поздно это поймут и те, кто слепо пытаются изменить этот факт. С этими мыслями я с благодарностью почитаю память наших шахидов (в исламе — мученик за веру), отдавших жизнь во имя национальной идеи, и гази (в исламе — ветеран священной войны)».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Турецкая армия — гарант жизни и безопасности турок-киприотов, которые в ее глазах равны нашим гражданам, пусть никто не усомнится, что при необходимости она сделает то же, что и в 1974 году. В тот день она защитила права и интересы турецкого населения Кипра. Нашу решимость в этом вопросе и сегодня может лицезреть весь мир».Турецкий лидер добавил добавил, что операция «Аттила» по высадке турецких войск на остров была проведена по исчерпании всех иных способов по дипломатическим каналам и в соответствии с нормами международного права.