Киев, 22 июля, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады восьмого созыва Надежда Савченко не смогла заручиться поддержкой избирателей, чтобы гарантировать себе депутатское кресло в новом парламенте. В одномандатном округе в Донецкой области, где политик пыталась переизбраться, победу одержал самовыдвиженец Александр Ковалёв. Об этом сообщает «Громадське ТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

За Савченко, которая выдвигалась от парии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», проголосовали лишь восемь человек.

«Выборы были грязные и отвратительные, — прокомментировала Надежда Савченко. — Здесь были и запугивания, и подкуп»Добавим, что всего в одномандатном избирательном округе №51 были зарегистрированы 26 кандидатов в депутаты. Из них 20 — самовыдвиженцы, шестеро выдвигались от политических партий.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на Украине состоялись досрочные парламентские выборы. На данным момент, после подсчёта более 50% протоколов, уверенное лидерство принадлежит партии президента Украины Владимира Зеленского — 42,44%.

Всего по избирательным спискам партий баллотируются более 2,5 тысячи кандидатов, а также свыше трёх тысяч кандидатов по мажоритарным округам.