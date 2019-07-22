Борзя, Забайкальский край, 22 июля, 2019, 11:16 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проблемы в медицине признаёт даже врио губернатора Александр Осипов, «отличилось» руководство Борзинской районной больницы: накануне приезда комиссии Росздравнадзора там уволили врача-терапевта Александра Мясникова, который выражал недовольство низкой зарплатой, большой загруженностью и штрафами за невыполнение плана по диспансеризации. Подробности сообщает газета «Вечорка» со ссылкой на депутата городского совета Наталью Никифорову.

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По словам народной избранницы, доктор Мясников работал в поликлинике ЦРБ с начала года. Его зарплата составляла 20 тысяч рублей. И это при том, что в поликлинике вместо шести терапевтов работали только двое, а за переработку не доплачивали. Поэтому в пик заболеваний участковому приходилось принимать ежедневно до 50−70 человек.

По словам Натальи Никифоровой, терапевту в один день вынесли два выговора — по поводу нарушения трудовой дисциплины и предложения своих услуг в нерабочее время.

Наталья Никифорова «В больнице были примеры, когда медиков оставляли на работе и за большие нарушения. Особенно важно в этом случае то, что 23 июля в больнице должно состояться заседание комиссии Росздравнадзора, касающееся жалоб персонала ЦРБ, в том числе и Мясникова. Теперь он просто не имеет права прийти на это заседание, так как не является сотрудником больницы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, за время действия программы «Земской доктор» в забайкальские сёла и посёлки приехали работать 425 врачей, но каждый пятый участник вернул деньги и отказался от перспектив работы в сельской местности. Также известно, что за последние пять лет в Забайкалье сократили более 1,5 тысячи коек и 16 участковых больниц.

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