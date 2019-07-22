Чебоксары, 22 июля, 2019, 11:07 — ИА Регнум. В чувашской Шумерле вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора дворца культуры, которая требовала от подчинённых передачи ей части премий и стимулирующих выплат. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Перед судом предстал бывший директор дворца культуры «Восход» города Шумерля. Согласно материалам дела, с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года злоумышленница незаконно требовала от восьми подчиненных передачи ей части премий и выплат стимулирующего характера — всего на общую сумму более 50 тысяч рублей.

«Опасаясь негативных последствий, пострадавшие были вынуждены исполнять указанные требования, а осуждённая использовала полученные денежные средства по своему усмотрению», — сказал Олег Дмитриев.

По его словам, ущерб по уголовному делу был возмещён полностью. Фигурантку уголовного дела признали виновной в совершении шести эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Ей назначено 30 тыс. рублей штрафа. Также она на три года лишена права занимать руководящие должности.

В мэрию Шумерли внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Читайте также: Экс-заведующая детсада в Чувашии забирала премии у подчинённых

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор бывшей заведующей одного из детских садов Канаша, которую обвиняли в серии должностных преступлений. Она фальсифицировала табели рабочего времени, заставляла подчинённых передавать ей часть премии и фиктивно трудоустроила свою мать. Канашский районный суд признал экс-заведующую детсада виновной в присвоении средств и превышении полномочий, назначив два года условного срока.