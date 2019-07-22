Екатеринбург, 22 июля, 2019, 11:07 — ИА Регнум. В Свердловской области запущен пилотный проект по капитальному ремонту жилых домов-памятников. Об этом заявил министр ЖКХ региона Николай Смирнов на пресс-конференции журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Volgograd.gidroizolyatsiya-krovli.ru Капремонт

Цель проекта — протестировать схему выделения денег на капремонт жилых домов-памятников.

«Муниципалитету выделяются деньги за счёт средств государственного бюджета. Далее там проводят торги на проектно-сметную документацию и строительно-монтажные работы», — сказал Смирнов.

Как только будет выработана чёткая методика по работе с указанными объектами, глава региона Евгений Куйвашев должен будет решить, как в дальнейшем привлекать средства на капремонты домов-памятников. Помимо субсидий из областного бюджета есть вариант создания казённого учреждения.

Напомним, поручение разработать новую схему капремонта для жилых домов-памятников поручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ремонт таких объектов обходится намного дороже, и жильцов иногда требуется выселить из ремонтируемого дома.