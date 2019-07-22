Киев, 22 июля, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Украины продолжает подсчёт голосов на досрочных выборах в Верховную раду Украины. В настоящее время уже обработано 100% электронных протоколов с избирательных участков, организованных за границей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Так, согласно этим данным, на зарубежных участках победу одерживает партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». За неё проголосовало 29,55% избирателей. На втором месте с небольшим отставанием «Слуга народа» Владимира Зеленского. Партия заручилась поддержкой 28,13%. Ещё пятипроцентный барьер удалось преодолеть только одной партии — «Голос». Она набрала 19,67% голосов.

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На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%. Свои голоса за политическое объединение отдали более 2,8 тыс. избирателей.

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Далее результаты распределились следующим образом:

«Оппозиционная платформа» — 12,87%;

«Европейская солидарность» — 8,65%;

«Батькивщина» — 8,02%;

«Голос» — 6,39%.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы в Верховную раду Украины завершились 21 июля. Участие в них приняли 22 партии и более 3,2 тысячи кандидатов в одномандатных округах. Всего жителям Украины предстояло избрать 450 депутатов — половину по партийным спискам, а половину — в мажоритарных округах.