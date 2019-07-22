Киев, 22 июля, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Граждан Украины может ждать плохое будущее. Такие прогнозы сделал депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в ходе голосования на выборах в Верховную раду страны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как заявил парламентарий в эфире телеканала NewsOne, в избирательном процессе происходило «безумие», так как жители Донецка, Луганска, Харькова, Запорожья, Херсона и Одессы неактивно голосовали, что может привести к власти «партию войны».

«Мы получим партию войны в большом количестве в парламенте. Это катастрофа для мирного будущего Украины», — заявил Рабинович.

Напомним, до конца 2019 года Украина должна выплатить по текущим государственным долгам около 217 млрд гривен ($8,3 млрд). На внешние долги приходится 70,2 млрд гривен ($2,7 млрд). Из них $2,3 млрд Киев должен вернуть иностранным кредиторам в третьем квартале, и $0,4 млрд — в четвёртом. По внутренним долгам размер выплат составляет 146,6 млрд гривен ($5,6 млрд): требуется выплата 74,4 млрд гривен в третьем квартале и 72,2 млрд гривен — в четвёртом.

Подробнее: Украина обязана выплатить $8,3 млрд госдолгов до конца года

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы в Верховную раду Украины завершились 21 июля. Согласно предварительным данным ЦИК, пятипроцентный барьер, необходимый для прохода в парламент, преодолели пять партий. С большим отрывом — более чем в три раза — лидирует пропрезидентская партии «Слуга народа». По итогам обработки более 48% протоколов политическое объединение Владимира Зеленского набирает 42,42% голосов.