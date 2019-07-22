Москва, 22 июля, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Иллюзию реки с кругами на воде создадут на станции метро «Окская» Некрасовской линии в Москве. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Проект уже утвердили в Москомархитектуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«Архитекторов вдохновила расположенная неподалеку улица Окская, названная в честь реки Оки. Поэтому в качестве основного цвета для оформления станции был выбран синий. Главным украшением помещений станет потолок. Его соберут из панелей синего цвета, освещать помещение будут светильники круглой формы», — отметил Кузнецов.

Напомним, станция метро «Окская» строится в Юго-Восточном округе столицы на пересечении Рязанского проспекта с Окской улицей. На новой ветке будет восемь станций: «Нижегородская», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве планируется ввести шесть новых станций метро до конца 2019 года. В начале июня начали обслуживание пассажиров первые станции Некрасовской линии. 20 июня появилось южное продолжение у Сокольнической линии.

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