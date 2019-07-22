Киев, 22 июля, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Правительство Украины, возглавляемое премьер-министром Владимиром Гройсманом, проводит «антинародную» политику, которой загоняет нынешнего президента страны Владимира Зеленского в ловушку. Такое заявление в эфире NEWSONE сделал бывший министр ЖКХ Украины и бывший депутат Верховной рады Александр Попов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он напомнил об огромном невыполнении бюджета страны по итогам первого полугодия, которое, по некоторым оценкам, составляет почти 100 млрд гривен. Для исправлении ситуации правительство страны и Национальный банк выпустили облигации внутреннего займа на 232 млрд гривен (почти $9 млрд), которые уже осенью придётся возвращать новому правительству, что, по словам бывшего парламентария, может спровоцировать кризис в стране. Подобная политика уходящего правительства, отметил Попов, может привести к тому, что жители Украины останутся без зарплат, закупленных энергоносителей и социальных гарантий.

«С точки зрения президента, он не только это должен был спрогнозировать, увидеть, извините за грубое выражение, подставу ему и будущему правительству, которое придёт осенью», — подчеркнул украинский экс-министр.

Однако, по словам Попова, Зеленский и его администрация на это должным образом не отреагировали. Одна из причин тому, поясняет Попов, отсутствие в администрации главы государства специалистов должного уровня, которые бы могли адекватно оценить сложившуюся ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 июля, на Украине завершились досрочные парламентские выборы.