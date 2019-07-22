Москва, 22 июля, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Законопроект о проведении общероссийской Минуты молчания в День памяти и скорби внесли в Госдуму депутаты всех фракций во главе с Ириной Яровой («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

Граждане СССР слушают объявление о нападении фашистских захватчиков. 22 июня 1941

Законопроект устраняет в том числе пробел в действующем законодательстве и устанавливает единый порядок организации как дней воинской славы, так и мероприятий, посвященных памятным датам России.

Но, прежде всего, предлагается установить в памятную дату — в День памяти и скорби 22 июня — день начала Великой Отечественной войны ежегодное проведение общефедеральной минуты молчания.

«Общая Минута молчания современной России будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу во Второй мировой войне», — отметила Яровая.

Если бы объявили минуту молчания по каждому, кто погиб в нашей стране в годы Великой Отечественной войны, мир замолчал бы более чем на 50 лет, указала парламентарий.

Кроме того, планируется распространить действие ряда норм закона «О днях воинской славы и памятных датах России» на мероприятия, посвященные памятным датам России. Такая мера, отмечают авторы, «позволит сделать более публичной информацию о проведении таких мероприятий, а также о подвигах воинов, погибших при защите Отечества».

Документом также предлагается сделать возможной публикацию в интернете списков фамилий погибших, выявленных в ходе поисковой работы. Сейчас списки публикуются в СМИ.

Напомним, что 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий указ подписал 8 июля президент Владимир Путин.