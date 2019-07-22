Веллингтон, 22 июля, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Правительство Новой Зеландии намерено создать национальный реестр владельцев огнестрельного оружия, а также ужесточить правила получение лицензий на владение им в соответствии с ограничительными реформами после массового расстрела людей в городе Крайстчерч в марте 2019 г. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн на пресс-конференции.

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«Теракт 15 марта высветил недостатки в нашей системе лицензирования, — сказала Ардерн. — Изменения, объявленные сегодня, давно находились в процессе разработки. Парламент готов предъявить их в интересах общественной и личной безопасности».

Согласно новому закону, лицензии на владение оружием должны будут продлеваться каждые пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта 2019 года в Крайстчерче в результате нападения на прихожан двух мечетей погибли 50 человек. Исполнитель теракта вел прямую трансляцию с места нападения в соцсетях.