Чита, 22 июля, 2019, 10:00 — ИА Регнум. В Чите прямо в ходе совещания у главы города задержан заместитель начальника третьего отряда противопожарной службы Забайкальского края, майор МЧС Иван Пименов. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правительстве Забайкалья, ему предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств при осуществлении госзакупок.

Цитата из видео задержания Сотрудника МЧС задержали прямо в ходе совещания у главы Читы

Напомним, масштабные степные пожары пришли в Забайкалье весной 2019 года вместе с резким потеплением и непотушенными палами. В условиях штормового ветра огонь быстро разнесло на тысячи гектаров. Пострадавшими признаны более 700 человек.

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