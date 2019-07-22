Лос-Анджелес, США, 22 июля, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Фильм «Король Лев» вышел на первое место в рейтинге международного проката, он собрал в 52 странах (без учета Китая и США) около $270 млн. Об этом 22 июля сообщил портал Kinobusiness.

Цитата из к/ф «Король Лев» реж Джон Фавро. 2019. США Львенок

Стоит отметить, что в Китае картину начали показывать 12 июля 2019 года. С учетом сборов на домашнем кинорынке «Король Лев» уже собрал в мире около $531 млн. Издание отмечает, что во всех странах кассовый результат премьеры фильма был лучше, чем у картин «Аладдин», «Книга джунглей» и «Красавица и чудовище».

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Напомним, кинотеатры России начали показывать фильм «Король Лев» 18 июля 2019 года. Ранее портал Kinobusiness сообщил, что согласно предварительным данным за прошедшие выходные (с 18 по 21 июля) картина собрала в нашей стране 1058,5 млн рублей. Она вышла на первое место в рейтинге проката, оставив позади кинокомикс «Человек-паук: Вдали от дома» и триллер «Анна».