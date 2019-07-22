Тулун, Иркутская область, 22 июля, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Повторный визит российского президента Владимира Путина в пострадавшую от мощнейшего наводнения Иркутскую область спровоцировал широкий общественный резонанс. Но пострадавшие от потопа опасаются, что большинство людей так и останется со своими нерешёнными проблемами, потому что местные власти сделали всё, чтобы исказить картину произошедшего. Судя по репортажу «МК», местные власти до последнего скрывали информацию о приезде в регион главы государства.

Цитата с сайта президента РФ Владимир Путин в ходе общения с жителями Тулуна, пострадавшими от наводнения

Цитата из видео пострадавших от наводнения Вода в Тулун прибывала со страшной силой

«Редактор газеты «Земля Тулунская» еще с утра звонил в администрацию с вопросом: «Где пройдет пресс-конференция с Путиным?» Люди пожимали плечами: «Первый раз слышим о Путине». Наши журналисты думали, президент до Братска доедет, как в прошлый раз, но сюда не доберется. Стало ясно, что кто-то значимый приедет только днем, когда сотрудников администрации попросили освободить кабинеты. Объяснили: «Сейчас приедет большая команда репортеров из Москвы». Но о Путине промолчали», — пояснила жительница Тулуна Елена.

Также, по словам очевидцев, на пути следования президентского кортежа навели «марафет». К примеру ещё недавно трехкилометровый участок улицы Речная в Тулуне был завален разрушенными домами и деревьями. Но за пять дней до приезда Владимира Путина там всё полностью разобрали, дорогу разровняли, завезли свежий грунт и даже новые деревья успели посадить.

Правительство Иркутской области Первые жилищные сертификаты пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области

«Это та самая дорога, по которой ехал кортеж Путина», — отметила Елена.

Но больше всего пострадавших интересует, кто те шестеро счастливчиков, которым в спешном порядке перед приездом российского президента выдали жилищные сертификаты в Тулуне? Напомним, ранее сообщалось, что за ночь чиновниками было подготовлено 845 документов, которые позволят пострадавшим от паводка людям получить жилье в самое ближайшее время.

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«Документы им выдавали в торжественной обстановке. На мероприятии присутствовал заместитель губернатора Иркутской области Руслан Болотов, цветы вручал мэр Тулуна Юрий Карих. Событие сняли на камеру местные журналисты. Ролики быстро распространили по соцсетям, их скинули в местные паблики. Отчитались. Естественно, это вызвало негодование среди местных жителей. Люди еще больше разозлились: мол, почему одним выдали сертификаты, а другие до сих пор несчастные 10 тысяч рублей компенсации получить не могут? Тут же посыпались вопросы: как отбирали везунчиков? А потом Путина повели общаться именно к этим людям». Жительница Тулуна Елена.

Между тем известно, что других пострадавших предупредили, что сертификаты начнут выдавать в лучшем случае в августе-сентябре. А недавно и вовсе огорошили: придется ждать до конца года.

Цитата из видео пострадавших от наводнения Тулун. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих

Напомним, наводнение в Иркутской области началось с 20 июня и затронуло не менее 38 тысяч человек. Вода зашла в более 10 тысяч жилых домов, как минимум 500 из них не подлежит восстановлению. Российский президент Владимир Путин в терпящий бедствие Иркутской области побывал уже дважды и дважды провёл совещания с министрами правительства. В ходе своего последнего визита, состоявшегося 19 июля, он назвал неудовлетворительной работу местных властей по ликвидации последствий паводка.

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Впрочем, очевидцы, с которыми удалось поговорить ИА REGNUM, утверждают, что чиновники бездействовали и до того, как мощнейшая волна паводка пришла в Тулун, Нижнеудинск и близлежащие населённый пункты. Они полагают, что если бы людей предупредили заранее о нависшей над ними опасности, жертв было бы меньше. В данной момент известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести. В регионе действует режим ЧС.

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